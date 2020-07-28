Серед бойовиків на Донбасі є громадяни низки країн, фото: «Корупція.Інфо»

https://racurs.ua/ua/n141741-15-boyovykiv-inozemciv-staly-figurantamy-kryminalnyh-sprav-viyna-na-donbasi.html

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Російсько-терористичні війська на Донбасі у своєму складі мають не тільки громадян РФ та України, а й низки інших країн.

Щодо ще 15 бойовиків-іноземців Офіс генпрокурора відкрив відповідні кримінальні провадження. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Провадження відкриті за ст. 4 ст. 447 (участь найманця у збройному конфлікті), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до тяжких наслідків), а також ч. 5 ст. 260 (участь у складі не передбачених законом збройних формувань).

За ці правопорушення законодавство передбачає максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Встановлено, що з початку російської агресії на Донбасі у 2014 році у складі різних збройних формувань бойовиків були присутні такі іноземці:

троє громадян Киргизії;

п’ятеро громадян Боснії і Герцеговини;

семеро громадян Бразилії.

Досудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління СБУ.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ці іноземці згідно з міжнародними конвенціями вважаються найманцями.

На початку липня відомство зареєструвало кримінальні провадження щодо участі 20 громадян Франції та одного Чилі у збройній агресії проти нашої держави.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора відкрили кримінальні провадження за фактами використання окупантами в бойових діях на сході України неповнолітніх осіб.