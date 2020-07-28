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Серед бойовиків на Донбасі є громадяни низки країн, фото: «Корупція.Інфо»
15 бойовиків-іноземців стали фігурантами кримінальних справ — війна на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n141741-15-boyovykiv-inozemciv-staly-figurantamy-kryminalnyh-sprav-viyna-na-donbasi.htmlРакурс
Російсько-терористичні війська на Донбасі у своєму складі мають не тільки громадян РФ та України, а й низки інших країн.
Щодо ще 15 бойовиків-іноземців Офіс генпрокурора відкрив відповідні кримінальні провадження. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Провадження відкриті за ст. 4 ст. 447 (участь найманця у збройному конфлікті), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до тяжких наслідків), а також ч. 5 ст. 260 (участь у складі не передбачених законом збройних формувань).
За ці правопорушення законодавство передбачає максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
Встановлено, що з початку російської агресії на Донбасі у 2014 році у складі різних збройних формувань бойовиків були присутні такі іноземці:
- троє громадян Киргизії;
- п’ятеро громадян Боснії і Герцеговини;
- семеро громадян Бразилії.
Досудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління СБУ.
В Офісі генпрокурора наголошують, що ці іноземці згідно з міжнародними конвенціями вважаються найманцями.
На початку липня відомство зареєструвало кримінальні провадження щодо участі 20 громадян Франції та одного Чилі у збройній агресії проти нашої держави.
Нагадаємо, в Офісі генпрокурора відкрили кримінальні провадження за фактами використання окупантами в бойових діях на сході України неповнолітніх осіб.
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