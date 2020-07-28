Среди боевиков на Донбассе есть граждане ряда стран, фото: «Корупция.Инфо»

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Российско-террористические войска на Донбассе в своем составе имеют не только граждан РФ и Украины, но и ряда других стран.

В отношении еще 15 боевиков-иностранцев Офис генпрокурора открыл соответствующие уголовные производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Производства открыты по ст. 4 ст. 447 (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к тяжелым последствиям), а также ч. 5 ст. 260 (участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований).

За эти правонарушения законодательство предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Установлено, что с начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году в составе различных вооруженных формирований боевиков присутствовали такие иностранцы:

трое граждан Киргизии;

пятеро граждан Боснии и Герцеговины;

семеро граждан Бразилии.

Досудебное расследование будет осуществлять Главное следственное управление СБУ.

В Офисе генпрокурора отмечают, что эти иностранцы согласно международным конвенциями считаются наемниками.

В начале июля ведомство зарегистрировало уголовные производства относительно участия 20 граждан Франции и одного Чили в вооруженной агрессии против нашего государства.

Напомним, в Офисе генпрокурора открыли уголовные производства по фактам использования оккупантами в боевых действиях на востоке Украины несовершеннолетних.