29 июля – День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n141740-29-iulya-otmechaut-den-sil-specialnyh-operaciy-vsu.html

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29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций (CCO) Вооруженных сил.

Этот праздник был введен в 2016 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко «с целью дальнейшего развития национальных военных традиций». Порошенко тогда отметил важную роль, которые ССО играют в обеспечении обороноспособности государства и героизм, проявленный их личным составом в рамках Антитеррористической операции на Донбассе.

ССО — это отдельный род сил ВСУ. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

Также 29 июля ежегодно отмечается Международный день тигра. Введенный в 2010 году Международный день тигра призван привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения тигров и способам их защиты.

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Афиногена и десяти его учеников, ставших жертвами преследований христиан.

В народе этот день отмечали Афиногенов день, который в некоторых местах считался началом жатвы.

Народные приметы: