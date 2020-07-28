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Ракурс
29 июля – День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, фото: Минобороны Украины

29 июля отмечают День Сил специальных операций ВСУ

28 июл 2020, 20:33
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29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций (CCO) Вооруженных сил.

Этот праздник был введен в 2016 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко «с целью дальнейшего развития национальных военных традиций». Порошенко тогда отметил важную роль, которые ССО играют в обеспечении обороноспособности государства и героизм, проявленный их личным составом в рамках Антитеррористической операции на Донбассе.

ССО — это отдельный род сил ВСУ. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

Также 29 июля ежегодно отмечается Международный день тигра. Введенный в 2010 году Международный день тигра призван привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения тигров и способам их защиты.

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Афиногена и десяти его учеников, ставших жертвами преследований христиан.

В народе этот день отмечали Афиногенов день, который в некоторых местах считался началом жатвы.


Народные приметы:

  • если день туманный — осенью будет много грибов;
  • если морковная ботва опустилась на землю — будет дождь;
  • если утренняя роса держится до обеда — к жаркой погоде;
  • если полевые мыши начали посевы есть — к долгой и холодной зиме;
  • если коршуны в небе парят — к жаркой погоде.

Источник: Ракурс


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