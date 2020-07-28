29 июля отмечают День Сил специальных операций ВСУhttps://racurs.ua/n141740-29-iulya-otmechaut-den-sil-specialnyh-operaciy-vsu.htmlРакурс
29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций (CCO) Вооруженных сил.
Этот праздник был введен в 2016 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко «с целью дальнейшего развития национальных военных традиций». Порошенко тогда отметил важную роль, которые ССО играют в обеспечении обороноспособности государства и героизм, проявленный их личным составом в рамках Антитеррористической операции на Донбассе.
ССО — это отдельный род сил ВСУ. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.
Также 29 июля ежегодно отмечается Международный день тигра. Введенный в 2010 году Международный день тигра призван привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения тигров и способам их защиты.
Православная церковь в этот день чтит память священномученика Афиногена и десяти его учеников, ставших жертвами преследований христиан.
В народе этот день отмечали Афиногенов день, который в некоторых местах считался началом жатвы.
Народные приметы:
- если день туманный — осенью будет много грибов;
- если морковная ботва опустилась на землю — будет дождь;
- если утренняя роса держится до обеда — к жаркой погоде;
- если полевые мыши начали посевы есть — к долгой и холодной зиме;
- если коршуны в небе парят — к жаркой погоде.