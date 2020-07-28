29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n141740-29-lypnya-vidznachaut-den-syl-specialnyh-operaciy-zsu.html

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29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій (CCO) Збройних сил.

Це свято було запроваджене у 2016 році тодішним президентом України Петром Порошенком «з метою подальшого розвитку національних військових традицій». Порошенко тоді відзначив важливу роль, які ССО відіграють у забезпеченні обороноздатності держави та героїзм, проявлений їх особовим складом в межах Антитерористичної операції на Донбасі.

ССО — це окремий рід сил ЗСУ. До його складу входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

Також 29 липня щороку відзначають Міжнародний день тигра. Запроваджений у 2010 році Міжнародний день тигра покликаний привернути увагу громадськості до проблеми зникнення тигрів та способів їх захисту.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять священномученика Афіногена та десяти його учнів, які стали жертвами переслідувань християн.

У народі цього дня відзначали Афіногенів день, який у деяких місцях вважався початком жнив.

Народні прикмети: