Середньовічний засіб допоможе у боротьбі з сучасними бактеріями, фото: gryndl13/Flickr

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Cередньовічна медицина може запропонувати нові способи боротьби з антибіотикорезистентністю — все зростаючою опірністю бактерій антибіотикам, котра потребує пошуку все нових лікарських засобів.

Такого висновку дійшли учені з Ворицького університету (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Ученим вдалося реконструювати середньовічний лікарський засіб — мазь для очей під назвою Bald’s eyesalve, рецепт якої зберігся у давньоанглійському медичному манускрипті «Лікарська книга Бальда», написаному, ймовірно, у ІХ ст.

До складу цього засобу входять часник, цибуля, вино та жовч. Дослідження показали, що цей засіб має багатообіцяючі антибактеріальні властивості та низький рівень пошкоджень людських клітин, а також клітин піддослідних мишей.

Бактерії можуть жити двома способами:

як окремі клітини;

як багатоклітинна біоплівка.

Біоплівка допомагає захищати бактерії від антибіотиків, значно ускладнюючи лікування спровокованих ними захворювань. Одна з таких біоплівок, яку особливо тяжко вилікувати, відповідає виразки діабетичної стопи, котрі можуть мати тяжкі наслідки.

Bald’s eyesalve виявився ефективним проти низки грамнегативних та грампозитивних бактерій, які можна знайти у біоплівках, що провокують такі виразки. Також ці бактерії провокують інші хвороби:

Acinetobacter baumanii — інфікує рани;

Stenotrophomonas maltophilia — зазвичай асоціюється з респіраторними інфекціями у людей;

Staphylococcus aureus — поширена причина шкірних інфекцій та отруєнь;

Staphylococcus epidermidis — поширена причина інфекцій у осіб з ослабленим імунітетом;

Streptococcus pyogenes — причина численних інфекцій, зокрема фарингіту, тонзиліту та ревматичної лихоманки.

Учені зазначають, що жоден з компонентів цього середньовічного засобу самотужки не має такої антибактеріальної дії, ефект проявляється лише в разі їх поєднання.

Більшість антибіотиків, які ми сьогодні використовуємо, походять з природних сполук, — зазначають учені. — Наша робота показує необхідність дослідження не лише окремих сполук, а й сумішей природних продуктів для лікування біоплівки.



Крім того, це дослідження показує, що людям у Середньовічні були відомі принаймні деякі ефективні протибактеріальні засоби.

Нагадаємо, учені встановили, що стійкість бактерій до антибіотиків може виникати навіть без застосування цих медичних засобів.