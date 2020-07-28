Засіб середньовічної медицини допоможе вирішити критичну проблему сучасності — ученіhttps://racurs.ua/ua/n141739-zasib-serednovichnoyi-medycyny-dopomoje-vyrishyty-krytychnu-problemu-suchasnosti-ucheni.htmlРакурс
Cередньовічна медицина може запропонувати нові способи боротьби з антибіотикорезистентністю — все зростаючою опірністю бактерій антибіотикам, котра потребує пошуку все нових лікарських засобів.
Такого висновку дійшли учені з Ворицького університету (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.
Ученим вдалося реконструювати середньовічний лікарський засіб — мазь для очей під назвою Bald’s eyesalve, рецепт якої зберігся у давньоанглійському медичному манускрипті «Лікарська книга Бальда», написаному, ймовірно, у ІХ ст.
До складу цього засобу входять часник, цибуля, вино та жовч. Дослідження показали, що цей засіб має багатообіцяючі антибактеріальні властивості та низький рівень пошкоджень людських клітин, а також клітин піддослідних мишей.
Бактерії можуть жити двома способами:
- як окремі клітини;
- як багатоклітинна біоплівка.
Біоплівка допомагає захищати бактерії від антибіотиків, значно ускладнюючи лікування спровокованих ними захворювань. Одна з таких біоплівок, яку особливо тяжко вилікувати, відповідає виразки діабетичної стопи, котрі можуть мати тяжкі наслідки.
Bald’s eyesalve виявився ефективним проти низки грамнегативних та грампозитивних бактерій, які можна знайти у біоплівках, що провокують такі виразки. Також ці бактерії провокують інші хвороби:
- Acinetobacter baumanii — інфікує рани;
- Stenotrophomonas maltophilia — зазвичай асоціюється з респіраторними інфекціями у людей;
- Staphylococcus aureus — поширена причина шкірних інфекцій та отруєнь;
- Staphylococcus epidermidis — поширена причина інфекцій у осіб з ослабленим імунітетом;
- Streptococcus pyogenes — причина численних інфекцій, зокрема фарингіту, тонзиліту та ревматичної лихоманки.
Учені зазначають, що жоден з компонентів цього середньовічного засобу самотужки не має такої антибактеріальної дії, ефект проявляється лише в разі їх поєднання.
Більшість антибіотиків, які ми сьогодні використовуємо, походять з природних сполук, — зазначають учені. — Наша робота показує необхідність дослідження не лише окремих сполук, а й сумішей природних продуктів для лікування біоплівки.
Крім того, це дослідження показує, що людям у Середньовічні були відомі принаймні деякі ефективні протибактеріальні засоби.
Нагадаємо, учені встановили, що стійкість бактерій до антибіотиків може виникати навіть без застосування цих медичних засобів.