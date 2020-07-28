Средневековый средство поможет в борьбе с современными бактериями, фото: gryndl13/Flickr

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Средневековые медицина может предложить новые способы борьбы с антибиотикорезистентностью — все возрастающей сопротивляемостью бактерий к антибиотикам, которая требует поиска все новых лекарственных средств.

К такому выводу пришли ученые из Уорицкого университета (Великобритания), сообщает пресс-служба вуза.

Ученым удалось реконструировать средневековое лекарственное средство — мазь для глаз под названием Bald’s eyesalve, рецепт которой сохранился в древнеанглийском медицинском манускрипте «Врачебная книга Бальда», написанном, вероятно, в IX веке.

В состав этого средства входят чеснок, лук, вино и желчь. Исследования показали, что это средство имеет многообещающие антибактериальные свойства и низкий уровень повреждений человеческих клеток, а также клеток подопытных мышей.

Бактерии могут жить двумя способами:

как отдельные клетки;

как многоклеточная биопленка.

Биопленка помогает защищать бактерии от антибиотиков, значительно усложняя лечение спровоцированных ими заболеваний. Одна из таких биопленок, которую особенно тяжело вылечить, соответствует язвам диабетической стопы, которые могут иметь тяжелые последствия.

Bald’s eyesalve оказался эфективным против ряда грамотрицательных и грамположительных бактерий, которые можно найти в биопленке, провоцирущей такие язвы. Также эти бактерии провоцируют другие болезни:

Acinetobacter baumanii — инфицирует раны;

Stenotrophomonas maltophilia — обычно ассоциируется с респираторными инфекциями у людей;

Staphylococcus aureus — распространенная причина кожных инфекций и отравлений;

Staphylococcus epidermidis — распространенная причина инфекций у лиц с ослабленным иммунитетом;

Streptococcus pyogenes — причина многочисленных инфекций, в частности фарингита, тонзиллита и ревматической лихорадки.

Ученые отмечают, что ни один из компонентов этого средневекового средства самостоятельно не имеет такого антибактериального действия, эффект проявляется только в случае их сочетания.

Большинство антибиотиков, которые мы сегодня используем, происходят из природных соединений, — отмечают ученые. — Наша работа показывает необходимость исследования не только отдельных соединений, но и смесей природных продуктов для лечения биопленки.



Кроме того, это исследование показывает, что людям в Средневековые были известны по крайней мере некоторые эффективные противобактериальные средства.

Напомним, ученые установили, что устойчивость бактерий к антибиотикам может возникать даже без применения этих медицинских средств.