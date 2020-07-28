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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

28 июл 2020, 19:37
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Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что перенес коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом он заявил сегодня, 28 июля, во время посещения одной из воинских частей, комментируя изменения в своем голосе, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Такой вчера вывод врачи сделали, — отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, болезнь у него протекала бессимптомно, он перенес ее «на ногах».

Как я уже говорил, 97% населения в нашей стране переносят заболевание бессимптомно. Слава Богу, мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных людей, — добавил президент Беларуси.

По данным сайта Worldometers, который собирает данные по заболеваемости коронавирусом, Беларусь сейчас находится на 33-м месте в мире по количеству официально выявленных случаев коронавируса.


В этой стране в настоящее время зафиксированы 67,3 тыс. случаев COVID-19, 543 больных умерли, 60,6 тыс. инфицированных выздоровели.

Напомним, коронавирус обнаружили у еще одного депутата из парламентской фракции «Слуга народа».


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