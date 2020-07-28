Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n141738-lukashenko-zayavyv-scho-perehvoriv-na-koronavirus.html

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Президент Білорусу Олександр Лукашенко стверджує, що перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це він заявив сьогодні, 28 липня, під час відвідування однієї з військових частин, коментуючи зміни у своєму голосі, повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

Такий вчора висновок лікарі зробили, — зазначив Лукашенко.

За словами Лукашенка, хвороба в нього протікала безсимптомно, він переніс її «на ногах».

Як я вже казав, 97% населення в нашій країні переносять захворювання безсимптомно. Слава Богу, мені вдалося потрапити до цієї когорти безсимптомних людей, — додав президент Білорусі.

За даними сайту Worldometers, який збирає дані щодо захворюваності на коронавірус, Білорусь наразі перебуває на 33-у місці у світі за кількістю офіційно виявлених випадків коронавірусу.

У цій країні наразі зафіксовано 67,3 тис. випадків COVID-19, 543 хворих померли, 60,6 тис. інфікованих одужали.

Нагадаємо, коронавірус виявили у ще одного депутата з парламентської фракції «Слуга народу».