На синагогу в Маріуполі напав озброєний сокирою чоловік, фото: Media.az

https://racurs.ua/ua/n141737-cholovik-iz-sokyrou-napav-na-synagogu-v-mariupoli-foto.html

Ракурс

Напад на синагогу стався сьогодні, 28 липня, в Маріуполі.

Озброєний сокирою зловмисник побив 51-річного охоронця синагоги та втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Зазначається, що нападник був у масці. Наразі здійснюються заходи зі встановлення його особи. Зокрема, поліція опублікувала фото зловмисника і просить допомогти у питанні встановлення особи правопорушника.

Усіх, кому відомо щось про нападника, закликають повідомити про це за телефонами (067) 581 82 12, (096) 233 49 47 або 102.

Синагога, на території якої стався напад, розташована в Центральному районі міста.

Напад попередньо кваліфіковано як замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів (ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

Про напад на синагогу також заявив головний рабин України Моше Реувена Азман. У своєму Фейсбуці він повідомив, що інцидент стався після ранкової молитви.

За його словами зловмисник завдав кілька ударів сокирою охоронцеві, проте останньому, попри отримані поранення, вдалося обеззброїти нападника.

Тікаючи, нападник встиг кинути в будівлю синагоги заздалегідь підготовлені банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною, — розповів Азман.

Рабин зазначив, що в момент нападу у синагозі перебували неозброєні люди.

Нагадаємо, на початку травня в СБУ заявили про затримання підозрюваних у підпалі синагоги в Херсоні.