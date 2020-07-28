На синагогу в Мариуполе напал вооруженный топором мужчина, фото: Media.az

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Ракурс

Нападение на синагогу произошло сегодня, 28 июля, в Мариуполе.

Вооруженный топором злоумышленник избил 51-летнего охранника синагоги и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Отмечается, что нападавший был в маске. Сейчас осуществляются мероприятия по установлению его личности. В частности, полиция опубликовала фото злоумышленника и просит помочь в вопросе установления личности правонарушителя.

Всех, кому известно что-то о нападавшем, призывают сообщить об этом по телефонам (067) 581 82 12, (096) 233 49 47 или 102.

Синагога, на территории которой произошло нападение, расположена в Центральном районе города.

Нападение предварительно квалифицировано как покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений (ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

О нападении на синагогу также заявил главный раввин Украины Моше Реувена Азман. В своем Фейсбуке он сообщил, что инцидент произошел после утренней молитвы.

По его словам злоумышленник нанес несколько ударов топором охраннику, однако последнему, несмотря на полученные ранения, удалось обезоружить нападавшего.

Убегая, нападающий успел бросить в здание синагоги заранее подготовленные банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом, — рассказал Азман.

Раввин отметил, что в момент нападения в синагоге находились невооруженные люди.

Напомним, в начале мая в СБУ заявили о задержании подозреваемых в поджоге синагоги в Херсоне.