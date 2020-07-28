Во Франции строят термоядерный реактор ITER, фото: European Agency for Energy Security

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Во Франции сегодня, 28 июля, началось строительство крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Реактор будет расположен на юго-востоке страны в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Об этом сообщает издание France 24.

ITER призван продемонстрировать возможности коммерческого использования термоядерных реакторов, исследовать реакции термоядерного синтеза и проработать технологии, которые в будущем лягут в основу термоядерных электростанций.

Общая стоимость этого проекта составляет 20 млрд евро, его планируют запустить в 2025 году.

Кроме Франции, в проекте также участвуют представители других стран Евросоюза (в том числе Великобритания, которая в этом году вышла из ЕС), США, Россия, Китай, Индия, Корея и Япония. Вклад Евросоюза в строительство этого реактора составляет 45%, других стран-участниц — по 9%.

Этот проект был начат договору, подписанному в 2006 году. В нем участвуют всего 35 стран.

Термоядерные реакторы могут стать альтернативной атомным электростанциям. Они образуют энергию путем манипуляций с мелкими частицами вещества. Однако до сих пор это все еще перспективная технология, которая перед внедрением требует проведения ряда исследований.

ITER призван продемонстрировать возможность управляемого термоядерного синтеза со временем и мощностью реакции промышленных масштабов.

Если ITER в будущем подключат к электросети, он будет производить 200 МВт электроэнергии. Будущие термоядерные реакторы, как ожидается, будут иметь в десять раз большую мощность.

Напомним, в прошлом году астрономы зафиксировали рекордный термоядерный взрыв в космосе.