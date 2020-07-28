У Франції будують термоядерний реактор ITER, фото: European Agency for Energy Security

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У Франції сьогодні, 28 липня, розпочалося спорудження найбільшого у світі експериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Реактор буде розташований на південному сході країни в комуні Сен-Поль-ле-Дюранс. Про це повідомляє видання France 24.

ITER покликаний продемонструвати можливість комерційного використання термоядерних реакторів, дослідити реакції термоядерного синтезу та опрацювати технології, що в майбутньому ляжуть в основу термоядерних електростанцій.

Загальна вартість цього проекту становить 20 млрд євро, його планують запустити у 2025 році.

Окрім Франції, у проекті також беруть участь представники інших країн Євросоюзу (зокрема й Великобританія, яка в цьому році вийшла з ЄС), США, Росія, Китай, Індія, Корея та Японія. Внесок Євросоюзу у спорудження цього реактора становить 45%, інших країн-учасниць — по 9%.

Цей проект було започатковано договором, підписаним у 2006 році. У ньому беруть участь загалом 35 країн.

Термоядерні реактори можуть стати альтернативною атомним електростанціям. Вони утворюють енергію шляхом маніпуляцій з найдрібнішими частками речовини. Проте досі це все ще перспективна технологія, яка перед впровадженням потребує проведення низки досліджень.

ITER покликаний продемонструвати можливість керованого термоядерного синтезу з часом і потужністю реакції промислових масштабів.

Якщо ITER в майбутньому підключать до електромережі, він вироблятиме 200 МВт електроенергії. Майбутні термоядерні реактори, як очікуються, матимуть у десять разів більшу потужність.

Нагадаємо, торік астрономи зафіксували рекордний термоядерний вибух у космосі.