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Коронавірус у Раді. Фото: РИА Новости
Коронавірус до Ради приніс ще один «слуга»https://racurs.ua/ua/n141726-koronavirus-do-rady-prynis-sche-odyn-sluga.htmlРакурс
Коронавірус знову проник до Верховної Ради. Народний депутат від фракції «Слуга народу» та голова фінансового комітету Данило Гетманцев захворів на коронавірус.
Він попросив усіх колег, що з ним контактували, пройти тестування на COVID-19. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Гетманцев розповів, що не знає, де підчепив вірус.
Наголосимо, що це далеко не перший випадок COVID-19 у парламенті, зокрема, і у провладній фракції. Наразі коронавірусну хворобу перенесли вже близько 15-ти нардепів.
На початку карантину перехворіли:
- Сергій Шахов («Довіра»);
- Віталій Борт (ОПЗЖ);
- Володимир Ватрас («Слуга народу»);
- Руслан Горбенко («Слуга народу»);
- Ігор Кисельов (ОПЗЖ);
- Олександр Лукашев (ОПЗЖ);
- Сергій Рудик (позафракційний);
- Ганна Скороход (позафракційна).
Згодом, у травні, захворіли:
- Олег Мейдич («Батьківщина»);
- Валерій Божик («Слуга народу»);
- Юрій Арістов («Слуга народу»).
Зі свого боку голова Верховної Ради Дмитро Разумков у травні заявляв, що 10−15 народних депутатів перехворіли на коронавірус. У червні народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Перебийніс теж захворів на коронавірус, а у липні сам голова Верховної Ради Дмитро Разумков пройшов тестування на COVID-19.
Згідно із результатом експрес-тесту, Разумков не захворів на коронавірус, але очікує також результати ПЛР-тестування.
Нагадаємо, раніше Микита Потураєв заявляв, що народних депутатів замінять наступними за виборчими списками у разі, якщо вони помруть від коронавірусу.
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