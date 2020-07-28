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Ракурс
Коронавірус у Раді. Фото: РИА Новости

Коронавірус до Ради приніс ще один «слуга»

28 лип 2020, 15:04
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Коронавірус знову проник до Верховної Ради. Народний депутат від фракції «Слуга народу» та голова фінансового комітету Данило Гетманцев захворів на коронавірус.

Він попросив усіх колег, що з ним контактували, пройти тестування на COVID-19. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Гетманцев розповів, що не знає, де підчепив вірус.

Наголосимо, що це далеко не перший випадок COVID-19 у парламенті, зокрема, і у провладній фракції. Наразі коронавірусну хворобу перенесли вже близько 15-ти нардепів.

На початку карантину перехворіли:

  • Сергій Шахов («Довіра»);
  • Віталій Борт (ОПЗЖ);
  • Володимир Ватрас («Слуга народу»);
  • Руслан Горбенко («Слуга народу»);
  • Ігор Кисельов (ОПЗЖ);
  • Олександр Лукашев (ОПЗЖ);
  • Сергій Рудик (позафракційний);
  • Ганна Скороход (позафракційна).


Згодом, у травні, захворіли:

  • Олег Мейдич («Батьківщина»);
  • Валерій Божик («Слуга народу»);
  • Юрій Арістов («Слуга народу»).

Зі свого боку голова Верховної Ради Дмитро Разумков у травні заявляв, що 10−15 народних депутатів перехворіли на коронавірус. У червні народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Перебийніс теж захворів на коронавірус, а у липні сам голова Верховної Ради Дмитро Разумков пройшов тестування на COVID-19.


Згідно із результатом експрес-тесту, Разумков не захворів на коронавірус, але очікує також результати ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше Микита Потураєв заявляв, що народних депутатів замінять наступними за виборчими списками у разі, якщо вони помруть від коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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