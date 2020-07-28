Коронавірус до Ради приніс ще один «слуга»

Коронавірус у Раді. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n141726-koronavirus-do-rady-prynis-sche-odyn-sluga.html

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Коронавірус знову проник до Верховної Ради. Народний депутат від фракції «Слуга народу» та голова фінансового комітету Данило Гетманцев захворів на коронавірус.

Він попросив усіх колег, що з ним контактували, пройти тестування на COVID-19. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Гетманцев розповів, що не знає, де підчепив вірус.

Наголосимо, що це далеко не перший випадок COVID-19 у парламенті, зокрема, і у провладній фракції. Наразі коронавірусну хворобу перенесли вже близько 15-ти нардепів.

На початку карантину перехворіли:

Сергій Шахов («Довіра»);

Віталій Борт (ОПЗЖ);

Володимир Ватрас («Слуга народу»);

Руслан Горбенко («Слуга народу»);

Ігор Кисельов (ОПЗЖ);

Олександр Лукашев (ОПЗЖ);

Сергій Рудик (позафракційний);

Ганна Скороход (позафракційна).



Згодом, у травні, захворіли:

Олег Мейдич («Батьківщина»);

Валерій Божик («Слуга народу»);

Юрій Арістов («Слуга народу»).

Зі свого боку голова Верховної Ради Дмитро Разумков у травні заявляв, що 10−15 народних депутатів перехворіли на коронавірус. У червні народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Перебийніс теж захворів на коронавірус, а у липні сам голова Верховної Ради Дмитро Разумков пройшов тестування на COVID-19.

Згідно із результатом експрес-тесту, Разумков не захворів на коронавірус, але очікує також результати ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше Микита Потураєв заявляв, що народних депутатів замінять наступними за виборчими списками у разі, якщо вони помруть від коронавірусу.