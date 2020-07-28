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Коронавирус в Раде. Фото: РИА Новости
Коронавирус в Раду принес еще один «слуга»https://racurs.ua/n141726-koronavirus-v-radu-prines-esche-odin-sluga.htmlРакурс
Коронавирус снова проник в Верховную Раду. Народный депутат от фракции «Слуга народа» и председатель финансового комитета Данил Гетманцев заболел коронавирусом.
Он попросил всех коллег, которые с ним контактировали, сделать тесты на COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Гетманцев рассказал, что не знает, где подцепил вирус.
Отметим, что это далеко не первый случай COVID-19 в парламенте, в частности, и в провластной фракции. Сейчас коронавирусную болезнь перенесли уже около 15-ти нардепов.
В начале карантина переболели:
- Сергей Шахов («Доверие»);
- Виталий Борт (ОПЗЖ)
- Владимир Ватрас («Слуга народа»);
- Руслан Горбенко («Слуга народа»);
- Игорь Киселев (ОПЗЖ)
- Александр Лукашев (ОПЗЖ)
- Сергей Рудик (внефракционный)
- Анна Скороход (внефракционный).
Впоследствии, в мае, заболели:
- Олег Мейдич («Батькивщина»);
- Валерий Божик («Слуга народа»);
- Юрий Аристов («Слуга народа»).
В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в мае заявлял, что 10−15 народных депутатов переболели коронавирусом. В июне народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Перебийнис тоже заболел коронавирусом, а сам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тестирование на COVID-19.
Согласно результатам экспресс-теста, Разумков не болен коронавирусом, но ожидает также результаты ПЦР-тестирования.
Напомним, ранее Никита Потураев заявлял, что народных депутатов заменят следующими по избирательным спискам в случае, если они умрут от коронавируса.
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