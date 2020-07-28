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Ракурс
Коронавирус в Раде. Фото: РИА Новости

Коронавирус в Раду принес еще один «слуга»

28 июл 2020, 15:04
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Коронавирус снова проник в Верховную Раду. Народный депутат от фракции «Слуга народа» и председатель финансового комитета Данил Гетманцев заболел коронавирусом.

Он попросил всех коллег, которые с ним контактировали, сделать тесты на COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гетманцев рассказал, что не знает, где подцепил вирус.

Отметим, что это далеко не первый случай COVID-19 в парламенте, в частности, и в провластной фракции. Сейчас коронавирусную болезнь перенесли уже около 15-ти нардепов.

В начале карантина переболели:

  • Сергей Шахов («Доверие»);
  • Виталий Борт (ОПЗЖ)
  • Владимир Ватрас («Слуга народа»);
  • Руслан Горбенко («Слуга народа»);
  • Игорь Киселев (ОПЗЖ)
  • Александр Лукашев (ОПЗЖ)
  • Сергей Рудик (внефракционный)
  • Анна Скороход (внефракционный).

Впоследствии, в мае, заболели:

  • Олег Мейдич («Батькивщина»);
  • Валерий Божик («Слуга народа»);
  • Юрий Аристов («Слуга народа»).

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в мае заявлял, что 10−15 народных депутатов переболели коронавирусом. В июне народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Перебийнис тоже заболел коронавирусом, а сам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тестирование на COVID-19.


Согласно результатам экспресс-теста, Разумков не болен коронавирусом, но ожидает также результаты ПЦР-тестирования.

Напомним, ранее Никита Потураев заявлял, что народных депутатов заменят следующими по избирательным спискам в случае, если они умрут от коронавируса.

Источник: Ракурс


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