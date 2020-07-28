Коронавирус в Раду принес еще один «слуга»

Коронавирус в Раде. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Коронавирус снова проник в Верховную Раду. Народный депутат от фракции «Слуга народа» и председатель финансового комитета Данил Гетманцев заболел коронавирусом.

Он попросил всех коллег, которые с ним контактировали, сделать тесты на COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гетманцев рассказал, что не знает, где подцепил вирус.

Отметим, что это далеко не первый случай COVID-19 в парламенте, в частности, и в провластной фракции. Сейчас коронавирусную болезнь перенесли уже около 15-ти нардепов.

В начале карантина переболели:

Сергей Шахов («Доверие»);

Виталий Борт (ОПЗЖ)

Владимир Ватрас («Слуга народа»);

Руслан Горбенко («Слуга народа»);

Игорь Киселев (ОПЗЖ)

Александр Лукашев (ОПЗЖ)

Сергей Рудик (внефракционный)

Анна Скороход (внефракционный).

Впоследствии, в мае, заболели:

Олег Мейдич («Батькивщина»);

Валерий Божик («Слуга народа»);

Юрий Аристов («Слуга народа»).

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в мае заявлял, что 10−15 народных депутатов переболели коронавирусом. В июне народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Перебийнис тоже заболел коронавирусом, а сам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тестирование на COVID-19.

Согласно результатам экспресс-теста, Разумков не болен коронавирусом, но ожидает также результаты ПЦР-тестирования.

Напомним, ранее Никита Потураев заявлял, что народных депутатов заменят следующими по избирательным спискам в случае, если они умрут от коронавируса.