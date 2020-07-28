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Ураган «Ханна» нанес сокрушительный удар по Мексике, есть погибшие и пропавшие без вести (ВИДЕО)

28 июл 2020, 14:22
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Ураган «Ханна», который недавно накрыл Техас, теперь ударил по Мексике. Разрушительная стихия принесла с собой сильные ливни и ветра.

Из-за опасного природного явления местные власти эвакуировали из пострадавших районов более 1 тыс. 100 человек. Об этом сообщает портал Milenio.

Сообщается, что ураган пришел в Мексику уже ослабленным до состояния тропического шторма. Именно поэтому он принес с собой масштабное наводнение. Страну накрыли ливни, наводнения и сильные ветра. В пострадавших регионах на севере Мексики повреждены дома и уничтожены транспортные средства.

В результате сокрушительного стихии как минимум четыре человека погибли и еще четверо пропали без вести. Отмечается, что двое людей погибли в штате Тамаулипас, а еще два в Коауиле. В настоящее время ураган «Ханна» бушует в районе штатов Дуранго и Сакатекас, где уже прогнозируются сильные ливни.

Ранее ураган прокатился по Америке и разрушил часть «стены Трампа» на границе между США и Мексикой.


Также разрушительному удару стихии подвергся Техас — там был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате сильных порывов ветра оказались перевернутыми три 18-колесных грузовика и жилой автофургон. В связи с этим участок шоссе в районе Сарита вблизи границы с Мексикой пришлось перекрыть.

Напомним, ранее мы сообщали, в США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мощного урагана «Ханна».


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