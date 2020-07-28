Ураган "Ханна". Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n141725-uragan-hanna-zadav-nyschivnogo-udaru-meksyci-ie-zagybli-ta-znykli-bezvisty-video.html

Ракурс

Ураган «Ханна», що нещодавно накрив Техас, тепер вдарив по Мексиці. Руйнівна стихія принесла із собою сильні зливи та вітри.

Через небезпечну стихію місцева влада евакуювала з постраждалих районів понад 1 тис. 100 жителів. Про це повідомляє портал Milenio.

Повідомляється, що ураган прийшов до Мексики вже ослабленим до стану тропічного шторму. Саме тому він приніс із собою масштабне затоплення. Країну накрили паводки, розливи річок та сильні вітри. У постраждалих регіонах на півночі Мексики пошкоджені будинки та знищені транспортні засоби.





В результаті стихії щонайменше чотири людини загинули та чотири зникли безвісти,

Зазначається, що дві людини загинули в штаті Тамауліпас, ще дві у Коауїлі. Наразі ураган «Ханна» вирує в районі штатів Дуранго та Сакатекас, де вже прогнозуються потужні зливи.

Раніше ураган «Ханна» прокотився Америкою та зруйнував частину «стіни Трампа» на кордоні між США та Мексикою.





Також руйнівного удару стихії зазнав Техас — там було оголошено режим надзвичайної ситуації. У результаті сильних поривів вітру виявилися перекинутими три 18-колісних вантажівки та житловий автофургон. У зв’язку із цим ділянки шосе в районі Саріта поблизу кордону з Мексикою довелося перекрити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, у США запровадили режим надзвичайної ситуації через потужний ураган «Ханна».