В Кирилловке затопило базы отдыха, фото: ГСЧІС

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Курортный поселок Кирилловка Запорожской области пострадал от непогоды.

Из-за сильного ливня там сегодня, 28 июля, затопило 10 баз отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Эти базы расположены в низинах на расстоянии 20−30 м от береговой линии. Их затопило из-за повышения уровня воды на 25−30 см. В результате спасатели начали откачивать на этих базах отдыха воду с помощью пяти плавающих мотопомп.

Отмечается, что дорога между Кирилловкой и расположенным в направлении на остров Бирючий селом Степок не затоплена и движение по ней является беспрепятственным. Вчера, 27 июля, в результате обильных дождей часть этой трассы была затоплена, на ней застряли автомобили с людьми. Транспортные средства спасателям пришлось освобождать с помощью гибкого троса.

Напомним, 27 июля из-за рекордных ливней затопило город Бердянск Запорожской области. Кроме того, из-за непогоды часть города осталась без электроэнергии.