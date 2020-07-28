Бойовики порушують перемир'я на Донбасі, фото: Politeka

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В разі втрат серед українських військових через провокації бойовиків на Донбасі, де з 27 липня встановлено режим тиші, відповідь буде дуже швидкою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив про це в ефірі одного з телеканалів, повідомляє агентство УНН.

Якщо ворог буде переходити певні межі, якщо будуть втрати з нашого боку — то відповідь буде дуже швидкою, й повірте, вона буде відповідною до нашого законодавства й нашої Конституції. Ніхто не буде чекати, поки наших військових почнуть вбивати, — запевнив секретар РНБО.

Припинення вогню на Донбасі, домовленість про яке досягнули під час переговорів Тристоронньої контактної групи, розпочалося з 00.01 27 липня.

Данілов зазначив, що вже через 20 хвилин після початку перемир’я сталися «певні дії з боку Росії, коли були постріли». За його словами, тоді жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що впродовж першої доби перемир’я на Донбасі було зафіксовано три випадки порушення бойовиками режиму припинення вогню.