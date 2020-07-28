Росія здійснює військову агресію проти України на Донбасі, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n141745-u-ievrosouzi-rosiu-nazvaly-storonou-konfliktu-na-donbasi-video.html

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Росію стороною конфлікту на Донбасі назвав заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності (органу, який керує зовнішньою політикою ЄС), політичний директор Енріке Мора.

Цю заяву він зробив під час онлайн-дискусії Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock («Мінський процес: поступовий успіх або політичний глухий кут»), в межах якої обговорювалися стратегії щодо припинення війни на Донбасі, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Для нас зрозуміла роль Росії. Вона не посередник у цьому конфлікті, а його сторона, — зазначив Мора.

Він запевнив, що позиція Євросоюзу залишатиметься незмінною, доки не буде «чіткого прогресу в цьому питанні».

Мора також торкнувся питання обстрілів, які сталися після оголошення на Донбасі з 00.01 27 січня режиму припинення вогню. За його словами, можна вважати, що ця домовленість «більш-менш працює", оскільки попри наявні порушення режиму «тиші» не було зафіксовано людських жертв.

Нагадаємо, за першу добу після запровадження перемир’я на Донбасі було зафіксовано три випадки здійснених бойовиками обстрілів. Перший з них відбувся вже через 20 хвилин після початку дії режиму «тиші».