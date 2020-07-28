Курс валют. Фото: Dengi.ua

https://racurs.ua/ua/n141708-gryvnya-istotno-znecinylasya-vidnosno-ievro-infografika.html

Ракурс

Курс гривні істотно просів відносно євро. Станом на ранок 28 липня Нацбанк встановив курс національної валюти по відношенню до євро у розмірі 32,60 грн. Таким чином, гривня за добу знецінилася на 38 копійок.

Учора, 27 липня, офіційний курс гривні до євро становив 32,22 грн. Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Зате відносно американського долара курс гривні практично не змінився. На сьогодні, 28 липня, офіційний курс гривні до американського долара становить 27,7571 грн.

Нагадаємо, що 27 липня курс гривні становив 27,7559 грн/дол.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 28 липня:

1 фунт стерлінгів — 35,67 грн;

1 дол. США — 27,76 грн;

1 швейцарський франк — 30,10 грн;

10 єн — 2,63 грн;

10 російських рублів — 3,88 грн;

1 євро — 32,60 грн.

Як раніше писав «Ракурс», новий голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що його відомство поки що не бачить достатніх підстав для втручання у ситуацію на валютному ринку. Також Шевченко додав, що політика НБУ по роботі з плаваючим курсом залишається незмінною.