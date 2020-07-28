Коли Україна стане космічною державою, розповів віце-прем’єр Уруський — новини України

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Про амбіції України у космосі, та чи зможе українська космічна галузь працювати без співробітництва з Росією, розповів новий віце-прем'єр Олег Уруський, якого 16 липня Верховна Рада призначила міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Ракетно-космічна галузь була сильно зав’язана на співпраці з Росією, особливо в частині комплектуючих. Розвиток я бачу в інтеграції в світову ракетно-космічну індустрію. Нам давно вже треба було вступити в Європейське космічне агентство (ЄКА — ред.), — розповів Уруський в інтерв’ю «ВВС Україна».

За його словами, коли держава стає гравцем ЄКА, на неї по-іншому дивляться.

Що стосується ракетобудування — там серйозна конкуренція. Маємо хорошу співпрацю з США в рамках програми Antares, в Європі в проекті Vega задіяний наш двигун, але триває боротьба, щоб нас звідти витіснити, — зазначив віце-прем'єр.

Чиновник також розповів, що Київ прагне знайти інвестора для проекту «Повітряний старт» з метою отримання незалежного доступу до космосу.

Є люди, які вважають, що космос — це майбутнє. В нас ми космодром збудувати не можемо, з Бразилією спроба провалилася, і тому зараз ми проводимо перемовини з канадцями. Тому «Повітряний старт» — це той проект, який міг би дозволити Україні отримати незалежний доступ до космосу, — додав Уруський.

Він вірить у можливість запуску Україною своїх супутників як для військових, так і цивільних галузей.

Мені соромно, що наразі ми не маємо жодного супутника на орбіті. Це абсолютно неприпустима річ для держави, яка вважає себе космічною… Супутника зв’язку в нас ніколи не було — це сором. Ми десятки мільйонів доларів інвестуємо в закордонні компанії, які надають ці послуги, — сказав міністр.

Разом з тим, він визнав, що з кожним роком в Україні залишається дедалі менше фахівців, які можуть працювати у космічній галузі.