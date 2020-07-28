Когда Украина станет космической державой, рассказал вице-премьер Уруский — новости Украины

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Ракурс

Об амбициях Украины в космосе, а также планах украинской космической отрасли работать в обход России, рассказал новый вице-премьер Олег Уруский, которого 16 июля Верховная Рада назначила министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ракетно-космическая отрасль была сильно завязана на сотрудничестве с Россией, особенно в части комплектующих. Развитие я вижу в интеграции в мировую ракетно-космическую индустрию. Нам давно уже нужно было вступить в Европейское космическое агентство (ЕКА — ред.), — рассказал Уруский в интервью «ВВС Украина».

По его словам, когда государство становится игроком ЕКА, на него по-другому смотрят.

Что касается ракетостроения — там серьезная конкуренция. Есть хорошее сотрудничество с США в рамках программы Antares, в Европе в проекте Vega задействован наш двигатель, но идет борьба, чтобы нас оттуда вытеснить, — отметил вице-премьер.

Чиновник также рассказал, что Киев стремится найти инвестора для проекта «Воздушный старт» с целью получения независимого доступа в космос.

Есть люди, которые считают, что космос — это будущее. У нас мы космодром построить не можем, с Бразилией попытка провалилась, и поэтому сейчас мы проводим переговоры с канадцами. «Воздушный старт» — это тот проект, который мог бы позволить Украине получить независимый доступ в космос, — добавил Уруский.

Он верит в возможность запуска Украиной своих спутников как для военных, так и гражданских отраслей.

Мне стыдно, что сейчас мы не имеем никакого спутника на орбите. Это абсолютно недопустимая вещь для государства, которое считает себя космическим… Спутника связи у нас никогда не было — это стыд. Мы десятки миллионов долларов инвестируем в зарубежные компании, которые предоставляют эти услуги, — сказал министр.

Вместе с тем, он признал, что с каждым годом в Украине остается все меньше специалистов, которые могут работать в космической отрасли.