Взрыв внедорожника на Львовщине. Фото: Oneplus

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Ракурс

Взрыв автомобиля произошел сегодня утром, 28 июля, во Львовской области возле базы отдыха в Мостисском районе.

В результате взрыва погиб водитель авто, 41-летний львовянин. Об этом сообщает пресс-центр полиции Львовской области.

В полиции сообщают, что на месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный взрывом внедорожник Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего была установлена ​​- им оказался 41-летний житель Львова.







Сейчас на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве произошел взрыв у входа на станцию ​​метро «Шулявская». Взорвалось неизвестное взрывное устройство, которое было заложено в урну для мусора.