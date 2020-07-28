День крещения Руси-Украины отмечают праздничной службой — трансляция — праздник сегодня

https://racurs.ua/n141705-den-krescheniya-rusi-ukrainy-otmechaut-prazdnichnoy-slujboy-translyaciya.html

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День крещения Руси-Украины сегодня, 28 июля, отмечают украинцы. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Глава государства Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль уже поздравили украинцев с праздником.

Князь Владимир Святославович начал править в Киеве примерно в 980 году. Владимир был внебрачным сыном киевского князя Святослава Игоревича и Малуши — ключницы матери Святослава княгини Ольги. Известно, что князь был много раз женат, и, согласно «Повести временных лет», имел 12 сыновей и девять дочерей.

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний сегодня совершает божественную литургию по случаю 1032-летия крещения Руси-Украины и дня памяти князя Владимира.