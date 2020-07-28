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День крещения Руси-Украины отмечают праздничной службой — трансляция — праздник сегодня

День крещения Руси-Украины отмечают праздничной службой — трансляция

28 июл 2020, 09:39
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День крещения Руси-Украины сегодня, 28 июля, отмечают украинцы. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Глава государства Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль уже поздравили украинцев с праздником.

Річницю хрещення Русі-України відзначають святковою службою

Річницю хрещення Русі-України відзначають святковою службою

Князь Владимир Святославович начал править в Киеве примерно в 980 году. Владимир был внебрачным сыном киевского князя Святослава Игоревича и Малуши — ключницы матери Святослава княгини Ольги. Известно, что князь был много раз женат, и, согласно «Повести временных лет», имел 12 сыновей и девять дочерей.

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний сегодня совершает божественную литургию по случаю 1032-летия крещения Руси-Украины и дня памяти князя Владимира.


Сегодня мы чтим святого равноапостольного князя Владимира и величественное событие 1032-летия крещения Руси-Украины, благодаря которому наш народ един в православной вере, — отметил предстоятель ПЦУ.

Источник: Ракурс


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