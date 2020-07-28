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Річницю хрещення Русі-України відзначають святковою службою — трансляція
Річницю хрещення Русі-України відзначають святковою службою — трансляціяhttps://racurs.ua/ua/n141705-richnycu-hreschennya-rusi-ukrayiny-vidznachaut-svyatkovou-slujbou-translyaciya.htmlРакурс
День хрещення Русі-України сьогодні, 28 липня, відзначають українці. Це свято встановлено згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі. Глава держави Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль привітали українців зі святом.
Князь Володимир Святославович почав правити в Києві приблизно у 980 році. Володимир був позашлюбним сином київського князя Святослава Ігоревича та Малуші — ключниці матері Святослава княгині Ольги. Відомо, що князь був багато разів одружений, та згідно з «Повістю временних літ» мав 12 синів і 9 доньок.
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній сьогодні звершує божественну літургію з нагоди 1032-ї річниці хрещення Русі-України та дня пам’яті князя Володимира.
Сьогодні ми вшановуємо святого рівноапостольного князя Володимира та величну подію 1032-річчя хрещення Русі-України, завдяки якій наш народ єдиний у православній вірі, — зазначив предстоятель ПЦУ.
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