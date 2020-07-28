Вибух позашляховика на Львівщині. Фото: Oneplus

https://racurs.ua/ua/n141706-vybuh-pozashlyahovyka-stavsya-na-lvivschyni-vodiy-zagynuv-foto.html

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Вибух автомобіля стався сьогодні вранці, 28 липня, на Львівщині біля бази відпочинку в Мостиському районі.

Внаслідок вибуху загинув водій авто, 41-річний львів’янин. Про це повідомили в прес-центрі поліції Львівської області.

У поліції повідомляють, що на місці події правоохоронці виявили пошкоджений вибухом позашляховик Mitsubishi Pajero, у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого було встановлено — ним виявився 41-річний житель Львова.





Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві стався вибух біля входу на станцію метро «Шулявська». Вибухнув невідомий вибуховий пристрій, який було закладено в урні для сміття.