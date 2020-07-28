Курс валют. Фото: Dengi.ua

https://racurs.ua/n141708-grivna-suschestvenno-obescenilas-otnositelno-evro-infografika.html

Ракурс

Курс гривны существенно просел относительно евро. По состоянию на утро 28 июля Нацбанк установил курс национальной валюты по отношению к евро в размере 32,60 грн. Таким образом, гривна за сутки обесценилась на 38 копеек.

Вчера, 27 июля, официальный курс гривны к евро составлял 32,22 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Зато относительно американского доллара курс гривны практически не изменился. На сегодня, 28 июля, официальный курс гривны к американскому доллару составляет 27,7571 грн.

Напомним, что 27 июля курс гривны составлял 27,7559 грн/долл.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 28 июля:

1 фунт стерлингов — 35,67 грн;

1 долл. США — 27,76 грн;

1 швейцарский франк — 30,10 грн;

10 йен — 2,63 грн;

10 российских рублей — 3,88 грн;

1 евро — 32,60 грн.

Как ранее писал «Ракурс», новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что его ведомство пока что не видит достаточных оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке. Также Шевченко добавил, что политика НБУ по работе с плавающим курсом остается неизменной.