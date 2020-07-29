Курс гривны на 29 июля установил НБУ. Фото: НБУ

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Официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 июля установил Нацбанк.

Американский доллар на 7 коп. подешевел с предыдущим банковским днем и утром стоит 27 грн 68 коп. Евро тоже упал в цене и его стоимость — 32 грн 45 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-сайте Национального банка Украины.

Официальный курс украинской денежной единицы к польскому злотому установлен на таком уровне: 7 грн 36 коп. за злотый. Цена чешской кроны 29 июля составляет 1 грн 23 коп., фунт стерлингов стоит 35 грн 67 коп, а швейцарский франк — 30 грн 17 коп. За 10 российских рублей надо отдать 3 грн. 82 коп.

Напомним, 28 июля курс гривны существенно просел относительно евро. Вчера Нацбанк установил курс национальной валюты по отношению к евро в размере 32,60 грн.