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Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: BBC Украина

Кличко пообещал «накостылять» нерадивым (ФОТО)

28 июл 2020, 13:40
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Виталий Кличко, мэр Киева, пришел на очередное заседание Киевсовета на костылях и со специальным фиксатором на ноге из-за старой спортивной травмы.

Вооружившись костылями, мэр пообещал «накостылять» нерадивым. Об этом сообщает BBC Украина.


На выходных Виталий Кличко похвастался, что гулял вечером в центре Киева и встретил нескольких ребят, которые разрисовывали стены. Одного из них мэр поймал и передал полиции, а другой смог убежать. Кличко также пообещал, что беглеца обязательно найдут, поскольку он попал на видео.

Виталий Кличко на костылях. Фото: BBC Украина

В свою очередь свежие рейтинги социологов свидетельствуют о неоспоримом преимуществе Виталия Кличко на выборах в Киеве — за него готовы проголосовать 43,7% избирателей, которые уже определились, за кого из кандидатов голосовать. На второй позиции расположился основатель клиники Eurolab Андрей Пальчевский, а третье место занимает заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко пообещал новые масштабные работы в Киеве. Он рассказал, что при обновлении Крещатик отремонтируют, а «хрущевки» снесут. Эти работы запланированы на следующий год.


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