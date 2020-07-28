Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: BBC Украина

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, пришел на очередное заседание Киевсовета на костылях и со специальным фиксатором на ноге из-за старой спортивной травмы.

Вооружившись костылями, мэр пообещал «накостылять» нерадивым. Об этом сообщает BBC Украина.

На выходных Виталий Кличко похвастался, что гулял вечером в центре Киева и встретил нескольких ребят, которые разрисовывали стены. Одного из них мэр поймал и передал полиции, а другой смог убежать. Кличко также пообещал, что беглеца обязательно найдут, поскольку он попал на видео.







В свою очередь свежие рейтинги социологов свидетельствуют о неоспоримом преимуществе Виталия Кличко на выборах в Киеве — за него готовы проголосовать 43,7% избирателей, которые уже определились, за кого из кандидатов голосовать. На второй позиции расположился основатель клиники Eurolab Андрей Пальчевский, а третье место занимает заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко пообещал новые масштабные работы в Киеве. Он рассказал, что при обновлении Крещатик отремонтируют, а «хрущевки» снесут. Эти работы запланированы на следующий год.