Кучма ушел из ТКГ в Минске — война на Донбассе

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Леонид Кучма, второй президент Украины, больше не возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. Владимир Зеленский заявил, что с уважением относится к такому решению экс-главы государства.

Зеленский благодарен Кучме за его работу во главе делегации Украины в ТКГ. Гарант подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ, сообщает Офис президента Украины.

Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса и достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем, — сказал Зеленский во время встречи с Кучмой 28 июля.

Кучма пообещал и в дальнейшем в случае необходимости «делиться опытом и оказывать консультации» о шагах на пути к установлению мира.

Напомним, Леонид Кучма в июне прошлого года во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.