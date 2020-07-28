Люблинский треугольник. Фото: МИД

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Ракурс

Люблинский треугольник был создан Украиной, Польшей и Литвой. Это новая платформа для политического, экономического и социального сотрудничества, о создании которой договорились министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы во время встречи в Люблине 28 июля 2020 года.

Стороны подчеркнули важность диалога между тремя странами и подчеркнули, что данный формат предусматривает проведение регулярных встреч и консультаций на высшем уровне, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Люблинский треугольник подчеркивает важную роль, которую Украина, Польша и Литва играют в Европе и мире. Единство трех государств будет способствовать укреплению стран, а также позволит эффективно противодействовать общим угрозам, гарантировать безопасность и процветание.

Также Кулеба добавил, что Украина не только пытается присоединиться к имеющимся форматам взаимодействия, но и способна создавать новые эффективные форматы с партнерами.

Главными целями Люблинского треугольника являются:

координация действий для соблюдения международного права в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины, в том числе и в международных организациях (НАТО, ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ);

интенсификация взаимодействия между ЕС, НАТО и Восточным партнерством, а также особое внимание развитию Инициативы Трех Морей и другими региональными форматами взаимодействия;

предоставление Украине плана действий по вступлению в НАТО.

Кроме того, страны-участницы отметили, что не признают незаконной оккупации Россией Крыма и не признают ее в будущем, призвали РФ вывести войска из Крыма, а также из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, страны-партнеры выступают за восстановление территориальной целостности Украины в признанных международным правом границах.

Как ранее писал «Ракурс», Кулеба заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Крыму возможна лишь во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом.