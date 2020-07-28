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Ракурс
Безвиз для китайцев ввел Зеленский — новости Украины

Безвиз для китайцев ввел Зеленский

28 июл 2020, 13:07
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Безвизовый режим въезда в Украину для граждан Китая ввел президент Владимир Зеленский. Глава государства подписал соответствующий указ 28 июля.

Безвиз имеет временное действие. Он будет распространяться на граждан Китая, которые планируют ехать в Украину с «туристической целью». Об этом сообщает сайт Зеленского.

Как говорится в указе президента, глава государства пошел на такой шаг «с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма».

Отметим, что Китай не отменял визовый режим для украинцев. В то же время безвиз для китайцев будет действовать с 1 августа до 31 января 2021 года.


Срок туристической поездки в Украину для граждан Китая не должен превышать 30 дней в течение 180 дней.

Зеленский отметил, что правительство должно принять меры, вытекающие из указа, который вступает в силу со дня опубликования.

Источник: Ракурс


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