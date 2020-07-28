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Ракурс
Мирча Луческу. Фото: Football.ua

Переписку Луческу и Суркиса обнародовало «Динамо»

28 июл 2020, 12:55
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«Динамо» получили нового тренера Мирча Луческу совсем недавно, но он уже пытался покинуть команду из-за негативного отношения фанатов.

Однако президент клуба Игорь Суркис все же уговорил тренера остаться. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

В «Динамо» отмечают, что слухи об отставке тренера Луческу появились сразу после того, как в румынские СМИ попало письмо самого Луческу, адресованное Игорю Суркису 25 июля. В письме тренер объяснял, что вынужден отказать клубу из-за негатива со стороны болельщиков.


Письмо Луческу для Игоря Суркиса. Скриншот: сайт ФК "Динамо"

Владелец клуба Суркис ответил, что «волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды».

Ответ Игоря Суркиса на письмо Луческу. Скриншот: сайт ФК "Динамо"

Он предупредил, что клубу предстоит выдержать еще немало информационных нападок. По его мнению, игроки будут уверенно себя чувствовать с опытным тренером, а руководство клуба готово создать штабу Луческу условия для достижения амбициозных целей.

В свою очередь тренер Луческу ответил, что никогда не боялся трудностей, но не хотел создавать лишние проблемы клубу. Он заявил, что приступит к работе в Киеве во вторник.

Ответ Луческу на убеждения Суркиса остаться. Скриншот: сайт ФК "Динамо"

Отметим, что ранее Мирча Луческу тренировал главного соперника «Динамо» — донецкого «Шахтера» на протяжении 12 лет, а 23 июля Луческу был назначен главным тренером «Динамо».


Множество фанатов футбольного клуба остались недовольны таким кадровым решением. В то же время, в румынских СМИ появилась информация, что Луческу якобы покинул команду. Руководство клуба опровергло эту информацию в комментарии для украинских журналистов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Мирча Луческу останется главным тренером футбольного клуба «Динамо» Киев — его уговорил остаться президент клуба Игорь Суркис.

Источник: Ракурс


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