Переписку Луческу и Суркиса обнародовало «Динамо»

Мирча Луческу. Фото: Football.ua

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Ракурс

«Динамо» получили нового тренера Мирча Луческу совсем недавно, но он уже пытался покинуть команду из-за негативного отношения фанатов.

Однако президент клуба Игорь Суркис все же уговорил тренера остаться. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

В «Динамо» отмечают, что слухи об отставке тренера Луческу появились сразу после того, как в румынские СМИ попало письмо самого Луческу, адресованное Игорю Суркису 25 июля. В письме тренер объяснял, что вынужден отказать клубу из-за негатива со стороны болельщиков.





Владелец клуба Суркис ответил, что «волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды».





Он предупредил, что клубу предстоит выдержать еще немало информационных нападок. По его мнению, игроки будут уверенно себя чувствовать с опытным тренером, а руководство клуба готово создать штабу Луческу условия для достижения амбициозных целей.

В свою очередь тренер Луческу ответил, что никогда не боялся трудностей, но не хотел создавать лишние проблемы клубу. Он заявил, что приступит к работе в Киеве во вторник.





Отметим, что ранее Мирча Луческу тренировал главного соперника «Динамо» — донецкого «Шахтера» на протяжении 12 лет, а 23 июля Луческу был назначен главным тренером «Динамо».

Множество фанатов футбольного клуба остались недовольны таким кадровым решением. В то же время, в румынских СМИ появилась информация, что Луческу якобы покинул команду. Руководство клуба опровергло эту информацию в комментарии для украинских журналистов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Мирча Луческу останется главным тренером футбольного клуба «Динамо» Киев — его уговорил остаться президент клуба Игорь Суркис.