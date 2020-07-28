Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мірча Луческу. Фото: Football.ua

Листування Луческу і Суркіса оприлюднило «Динамо»

28 лип 2020, 12:55
999

«Динамо» здобув нового тренера Мірча Луческу зовсім нещодавно, але він уже намагався покинути команду через негативне ставлення фанатів до своєї персони.

Однак президент клубу Ігор Суркіс усе ж умовив тренера залишитися. Про це повідомляє прес-служба «Динамо».

У «Динамо» зазначають, що чутки про відставку тренера Луческу з’явилися відразу після того, як у румунські ЗМІ потрапив лист самого Луческу, адресований Ігорю Суркісу 25 липня. У листі тренер пояснював, що змушений відмовити «Динамо», тому що йому важко працювати, коли його не приймають вболівальники клубу.


Лист Луческу до Ігоря Суркіса. Скріншот: сайт ФК "Динамо"

Власник клубу Суркіс відповів, що «хвиля емоцій частини вболівальників „Динамо“ не може стати визначальним чинником для майбутнього команди».

Відповідь Ігоря Суркіса на лист Луческу. Скріншот: сайт ФК "Динамо"

Він попередив, що йому належить витримати ще чимало інформаційних нападок і підкреслив: рішення про призначення було абсолютно усвідомленим. На його думку, гравці будуть впевнено себе почувати із досвідченим тренером, а керівництво клубу готове створити штабу Луческу умови для досягнення амбітних цілей.

Зі свого боку тренер Луческу відповів, що ніколи не боявся труднощів, але не хотів створювати зайві проблеми своєю присутністю в «Динамо». Він заявив, що приступить до роботи в Києві у вівторок, і висловив упевненість, що результатами своєї роботи зможе радикально змінити ставлення фанатів до себе.

Відповідь Луческу на прохання Ігоря Суркіса залишитися. Скріншот: сайт ФК "Динамо"

Наголосимо, що раніше Мірча Луческу тренував головного суперника «Динамо» — донецького «Шахтаря» впродовж 12 років, а 23 липня Луческу був призначений головним тренером «Динамо».


Безліч фанатів футбольного клубу залишилися незадоволені таким кадровим рішенням. Водночас у румунських ЗМІ з’явилася інформація, що Луческу нібито покинув команду. Керівництво клубу спростувало ці дані в коментарі українським журналістам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мірча Луческу залишиться головним тренером футбольного клубу «Динамо» Київ — його вмовив залишитися президент клубу Ігор Суркіс.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿