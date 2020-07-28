Листування Луческу і Суркіса оприлюднило «Динамо»

Мірча Луческу. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/ua/n141719-dynamo-poyasnyly-lyst-luchesku-klub-opryludnyv-lystuvannya-iz-surkisom-foto.html

Ракурс

«Динамо» здобув нового тренера Мірча Луческу зовсім нещодавно, але він уже намагався покинути команду через негативне ставлення фанатів до своєї персони.

Однак президент клубу Ігор Суркіс усе ж умовив тренера залишитися. Про це повідомляє прес-служба «Динамо».

У «Динамо» зазначають, що чутки про відставку тренера Луческу з’явилися відразу після того, як у румунські ЗМІ потрапив лист самого Луческу, адресований Ігорю Суркісу 25 липня. У листі тренер пояснював, що змушений відмовити «Динамо», тому що йому важко працювати, коли його не приймають вболівальники клубу.







Власник клубу Суркіс відповів, що «хвиля емоцій частини вболівальників „Динамо“ не може стати визначальним чинником для майбутнього команди».







Він попередив, що йому належить витримати ще чимало інформаційних нападок і підкреслив: рішення про призначення було абсолютно усвідомленим. На його думку, гравці будуть впевнено себе почувати із досвідченим тренером, а керівництво клубу готове створити штабу Луческу умови для досягнення амбітних цілей.

Зі свого боку тренер Луческу відповів, що ніколи не боявся труднощів, але не хотів створювати зайві проблеми своєю присутністю в «Динамо». Він заявив, що приступить до роботи в Києві у вівторок, і висловив упевненість, що результатами своєї роботи зможе радикально змінити ставлення фанатів до себе.







Наголосимо, що раніше Мірча Луческу тренував головного суперника «Динамо» — донецького «Шахтаря» впродовж 12 років, а 23 липня Луческу був призначений головним тренером «Динамо».

Безліч фанатів футбольного клубу залишилися незадоволені таким кадровим рішенням. Водночас у румунських ЗМІ з’явилася інформація, що Луческу нібито покинув команду. Керівництво клубу спростувало ці дані в коментарі українським журналістам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мірча Луческу залишиться головним тренером футбольного клубу «Динамо» Київ — його вмовив залишитися президент клубу Ігор Суркіс.