Безвіз для китайців запровадив Зеленський — новини України

Безвіз для китайців запровадив Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n141720-bezviz-dlya-kytayciv-zaprovadyv-zelenskyy.htmlРакурс
Безвізовий режим для в’їзду в Україну громадян Китаю запровадив президент Володимир Зеленський. Глава держави підписав відповідний указ 28 липня.
Безвіз має тимчасову дію. Він поширюватиметься на громадян Китаю, які їхатимуть в Україну з «туристичною метою». Про це інформує сайт Зеленського.
Як вказано в указі президента, глава держави пішов на такий крок «з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму».
Зауважимо, що Китай не скасовував візовий режим для українців. Водночас безвіз для китайців діятиме з 1 серпня до 31 січня 2021 року.
Термін туристичної поїздки в Україну для громадян Китаю не повинен перевищувати 30 днів впродовж 180 днів.
Зеленський зауважив, що уряд має вжити заходів, що випливають з указу, який набирає чинності з дня опублікування.