Безвіз для китайців запровадив Зеленський — новини України

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Безвізовий режим для в’їзду в Україну громадян Китаю запровадив президент Володимир Зеленський. Глава держави підписав відповідний указ 28 липня.

Безвіз має тимчасову дію. Він поширюватиметься на громадян Китаю, які їхатимуть в Україну з «туристичною метою». Про це інформує сайт Зеленського.

Як вказано в указі президента, глава держави пішов на такий крок «з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму».

Зауважимо, що Китай не скасовував візовий режим для українців. Водночас безвіз для китайців діятиме з 1 серпня до 31 січня 2021 року.

Термін туристичної поїздки в Україну для громадян Китаю не повинен перевищувати 30 днів впродовж 180 днів.

Зеленський зауважив, що уряд має вжити заходів, що випливають з указу, який набирає чинності з дня опублікування.