Люблінський трикутник. Фото: МЗС

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Ракурс

«Люблінський трикутник» було створено Україною, Польщею та Литвою. Це нова платформа для політичного, економічного і соціального співробітництва, про створення якої домовилися міністри закордонних справ України, Польщі та Литви під час зустрічі у Любліні 28 липня 2020 року.

Сторони наголосили на важливості діалогу між трьома країнами і заявили, що цей формат передбачає проведення регулярних зустрічей і консультацій на вищому рівні, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «Люблінський трикутник» підкреслює важливу роль, яку Київ, Варшава і Вільнюс відіграють у Європі та світі. Єдність трьох держав сприятиме зміцненню країн, а також дозволить ефективно протидіяти спільним загрозам, гарантувати безпеку та процвітання.

Також Кулеба додав, що Україна не тільки намагається приєднатися до існуючих форматів взаємодії, а й здатна створювати нові ефективні формати з партнерами.

Головними цілями «Люблінського трикутника» є:

координація дій для дотримання міжнародного права в умовах триваючої російської агресії проти України, у тому числі в міжнародних організаціях (НАТО, ООН, ЄС, Рада Європи та ОБСЄ);

інтенсифікація взаємодії між ЄС, НАТО та Східним партнерством, а також особлива увага розвитку Ініціативи Трьох Морів та з іншими регіональними форматами взаємодії;

надання Україні плану дій щодо вступу в НАТО.

Крім того, країни-учасниці відзначили, що не визнають незаконну окупацію Росією Криму і не визнають її у майбутньому, закликали РФ вивести війська з Криму, а також з окремих районів Донецької та Луганської областей. Крім того, країни-партнери виступають за відновлення територіальної цілісності України у визнаних міжнародним правом кордонах.

Як раніше писав «Ракурс», Кулеба заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним у Криму можлива лише під час церемонії зняття російського прапора і підняття там українського прапора у зв’язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом.