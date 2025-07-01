Польща відновлює тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

https://racurs.ua/ua/n207477-polscha-vidnovluie-tymchasovyy-prykordonnyy-kontrol-z-nimechchynou-ta-lytvou.html

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Польща відновлює тимчасовий прикордонний контроль між Польщею та Німеччиною, а також Польщею та Литвою.

Про це оголосив у вівторок прем'єр-міністр Дональд Туск. Контроль почне діяти в понеділок, 7 липня.

Перед засіданням уряду прем'єр-міністр повідомив, що вранці взяв участь у брифінгу з керівництвом Прикордонної служби, військового та поліцейського командування, в якому також взяли участь міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш та міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Семоняк.

Як він додав, темою обговорення була ситуація на польських кордонах, «складна» ситуація на німецькому кордоні та розгляд запиту Прикордонної служби щодо «необхідності тимчасового відновлення контролю на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах». Він повідомив, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації готує відповідне положення з цього питання.

Ми ухвалили рішення (…) про те, що відновлюємо тимчасовий контроль на кордоні між Польщею та Німеччиною, а також Польщею та Литвою. Рішення було ухвалено сьогодні та набуде чинності, з організаційних причин, у понеділок, 7 липня, — сказав глава уряду.

Напередодні польські медіа писали про те, що такзвані «Громадські патрулі» вирушили до польсько-німецького кордону, плануючи захищати країну від мігрантів, яких нібито перевозять із Заходу. Щецинська «Виборча» підрахувала, що в п’ятницю ввечері до Любешина (Західнопоморське воєводство) прибув натовп із понад 300 осіб. Перша група прибула на кордон раніше, у середу.

Ці групи організовуються в соціальних мережах, поширюючи інформацію про «потік» мігрантів. Вони закликають інших приєднатися, пишучи:

Ми збираємося запобігти незаконному переміщенню людей, які загрожують безпеці наших близьких.

Деякі з людей, які приходять на «патрулювання», пов’язані з хуліганськими угрупованнями.

Так сталося у Свіноуйсьці, де більшість натовпу складали вболівальники «Флоти Свіноуйсьце». Після завершення демонстрації вони закидали поліцію вульгарною лексикою. Йоанна Агатовська, мер Свіноуйсьце, спробувала заспокоїти настрій, заявивши, що «людей, які незаконно в’їжджають до нашого міста, ідентифікують та перенаправляють до відповідних центрів у Польщі відповідно до чинних процедур».

У понеділок Туска також запитали про ситуацію на кордоні під час прес-конференції в понеділок.