Кучма пішов з керівництва ТКГ у Мінську

https://racurs.ua/ua/n141722-kuchma-pishov-z-kerivnyctva-tkg-u-minsku.html

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Леонід Кучма, другий президент України, більше не очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. Володимир Зеленський заявив, що з повагою ставиться до рішення екс-глави держави.

Зеленський вдячний Кучмі за його роботу на чолі української делегації ТКГ. Глава держави наголосив, що робота Кучми в мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ, повідомляє Офіс президента України.

Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому, — сказав Зеленський під час зустрічі з Кучмою 28 липня.

Кучма пообіцяв й надалі у разі потреби «ділитися досвідом і надавати консультації» щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Нагадаємо, Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі торік у червні.