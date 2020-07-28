Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кучма пішов з керівництва ТКГ у Мінську

Кучма пішов з керівництва ТКГ у Мінську

28 лип 2020, 13:27
999

Леонід Кучма, другий президент України, більше не очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. Володимир Зеленський заявив, що з повагою ставиться до рішення екс-глави держави.

Зеленський вдячний Кучмі за його роботу на чолі української делегації ТКГ. Глава держави наголосив, що робота Кучми в мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ, повідомляє Офіс президента України.

Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому, — сказав Зеленський під час зустрічі з Кучмою 28 липня.

Кучма пішов з керівництва ТКГ у Мінську


Кучма пообіцяв й надалі у разі потреби «ділитися досвідом і надавати консультації» щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Нагадаємо, Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі торік у червні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿