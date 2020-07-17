Крещатик отремонтируют, а «хрущевки» снесут — Кличко раскрыл детали обновления Киева

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Крещатик и Майдан Независимости планируют капитально отремонтировать. В частности, на Майдане Независимости хотят заменить гранитное покрытие и установить новое освещение.

Эти масштабные работы запланированы на следующий год. Сегодня идет проектирование обновления этих объектов, — сообщил на онлайн-брифинге 17 июля Виталий Кличко.

Также на Майдане Независимости проведут реконструкцию лифтов в подземном переходе и обустроят наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской. В то же время Кличко отметил, что окончательный проект капитальных ремонтов Крещатика и Майдана Независимости будет принят после завершения его разработки.

Кроме этого, генплан Киева предусматривает демонтаж столичных «хрущевок» в трех районах города. Первыми под снос подпадают дома, расположенные в пределах улиц Милютенко, Шолом-Алейхема, Братиславской и Лесного проспекта в Деснянском районе столицы.

Многие районы города имеют устаревший жилой фонд. В проекте нового генплана Киева мы предлагаем вместо «хрущевок», которые нужно снести, предоставлять их жителям жилье в новых домах с коэффициентом 1,5 в эквиваленте жилой площади. Первыми под эту программу попадают хрущевки в Деснянском районе столицы. Далее в планах еще два района города. Но перед этим будет общение с жителями, поиск надежных инвесторов, — заявил мэр Киева во время брифинга.

По его словам, это задача не на короткий срок. Кличко считает «хрущевки» морально и физически устаревшими.

Напомним, в Киеве много микрорайонов построены более 50−60 лет назад и находятся в запущенном состоянии.