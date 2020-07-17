Хрещатик відремонтують, а “хрущовки” знесуть — Кличко розкрив деталі оновлення Києва

https://racurs.ua/ua/n141264-hreschatyk-vidremontuut-a-hruschovky-znesut-klychko-pro-onovlennya-kyieva.html

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Хрещатик та Майдан Незалежності планують капітально відремонтувати. Зокрема, на Майдані Незалежності хочуть замінити гранітне покриття та встановити нове освітлення.

Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проектування оновлення цих об'єктів, — повідомив на онлайн-брифінгу 17 липня Віталій Кличко.

Також на Майдані Незалежності виконають реконструкцію ліфтів у підземному переході та облаштують наземні пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською. Водночас Кличко зазначив, що остаточний проект капітальних ремонтів Хрещатика та Майдану Незалежності схвалять після завершення його розробки.

Окрім цього, генплан Києва передбачає демонтаж столичних «хрущовок» у трьох районах міста. Першими під знесення підпадають будинки, розташовані у межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту в Деснянському районі столиці.

Чимало районів міста мають застарілий житловий фонд. У проекті нового генплану Києва ми пропонуємо замість «хрущовок», які потрібно знести, надавати їхнім мешканцям житло у нових будинках з коефіцієнтом 1,5 в еквіваленті житлової площі. Першими під цю програму підпадають хрущовки в Деснянському районі столиці. Далі в планах ще два райони міста. Але перед цим буде спілкування з мешканцями, пошук надійних інвесторів, — заявив мер Києва під час брифінгу.

За його словами, це завдання не на короткий термін. Кличко вважає «хрущовки» морально і фізично застарілими.

Нагадаємо, у Києві багато мікрорайонів побудовані понад 50−60 років тому і перебувають у занедбаному стані.