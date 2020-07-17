Вбивство слідчого СБУ. Фото: pixabay

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Слідчого Служби безпеки України (СБУ) Романа Закладного вбили у Києві в ніч на 15 липня. Чоловіка знайшли мертвим на вулиці Йорданській. Він займався розслідуванням справ про держзраду і наступного дня мав вийти на пенсію.

Столична прокуратура вже затримала двох підозрюваних у вчиненні злочину. Ними виявилися чоловіки, які вже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Зокрема, один із них є обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактом крадіжки, що перебуває на розгляді в суді, а другий був раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, двоє чоловіків напали на слідчого СБУ близько 23.30 14 липня з метою пограбування. Один із них вдарив Закладного по голові, після чого підозрювані викрали мобільний телефон, банківську картку, а також сумку з документами.

При проведенні обшуку у помешканнях підозрюваних правоохоронці знайшли банківську картку потерпілого, його документи та сумку. Також встановлено особу, якій вони збули мобільні телефони загиблого. Окрім того, у ході обстеження прилеглої до місця події території вилучено ймовірне знаряддя злочину.

Чоловікам оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до настання смерті. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.