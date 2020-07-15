Слідчого СБУ знайшли мертвим у Києві — він займався справами про держраду, фото — istock

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Слідчого СБУ знайшли мертвим на Оболоні в Києві. Роман Закладний розслідував справи про державну зраду.

ЗМІ повідомили, що чоловіка знайшли на вулиці Йорданській о 2.00 ночі. УНН з посиланням на власні джерела повідомляє, що поліція виявила труп з ознаками насильницької смерті — слідами крові біля правого вуха. У чоловіка нібито були вивернуті кишені штанів, зняте взуття.

LIGA.net із посиланням на джерело в СБУ повідомляє, що розглядається версія про вбивство, але природна смерть також не виключається. «24 каналу» прес-офіцер Обухівського відділу поліції Діана Шутько розповіла, що явних ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не було, а про побиття наразі не йдеться. Наразі не зрозуміло, чи отримав синець чоловік, коли впав на землю, чи це був спрямований удар.

Тіло слідчого забрали на експертизу, кримінальне провадження відкрили за ст. 115 (умисне убивство) КК України.

Закладний займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України. Сьогодні він мав вийти на пенсію.