Следователя СБУ нашли мертвым в Киеве — он занимался делами о госизмене, фото — istock

https://racurs.ua/n141146-sledovatelya-sbu-nashli-mertvym-v-kieve-on-zanimalsya-delami-o-gosizmene-foto.html

Ракурс

Следователя СБУ нашли мертвым на Оболони в Киеве. Роман Закладный расследовал дела о государственной измене.

СМИ сообщили, что мужчину нашли на улице Иорданской в ​​2.00 ночи 15 июля. УНН со ссылкой на собственные источники сообщает, что полиция обнаружила труп с признаками насильственной смерти — следами крови у правого уха. У мужчины якобы были вывернуты карманы брюк, снята обувь.

LIGA.net со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что рассматривается версия об убийстве, но естественная смерть также не исключается. Для «24 канала» пресс-офицер Обуховского отдела полиции Диана Шутько рассказала, что явных признаков насильственной смерти на теле мужчины не было. Пока не ясно, получил ли синяк мужчина, когда упал на землю, или же это был направленный удар.

Тело следователя забрали на экспертизу, уголовное производство открыли по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Сегодня он должен был выйти на пенсию.