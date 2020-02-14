Убийство произошло 2 февраля, фото: Национальная полиция

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Ракурс

Подозреваемого в убийстве хирурга в центре Киева, которое произошло 2 февраля, задержали сегодня в аэропорту Одессы.

Он после совершения преступления скрывался и планировал покинуть границы Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Также в Киеве во время спецоперации, в которой были задействованы бойцы полицейского спецподразделения КОРД, был задержан его сообщник.

Сейчас с задержанными проводят первоочередные следственные действия, — отмечают в столичной полиции.

Отмечается, что задержанные не являются гражданами Украины. Они несколько месяцев назад прибыли в нашу страну. По мнению правоохранителей, целью их пребывания в Украине могло быть именно совершение этого убийства.

2 февраля во дворе дома на улице Саксаганского в Киеве был убит пластический хирург Андрей Сотник. Убийца совершил в него несколько выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Напомним, момент убийства был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Хирург в тот момент, вероятно, направлялся к дому, где снимал квартиру.