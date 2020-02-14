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Вбивство сталося 2 лютого, фото: Національна поліція
Убивство хірурга в центрі Києва: затримано підозрюваного (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n133719-ubyvstvo-hirurga-v-centri-kyieva-zatrymano-pidozruvanogo-video.htmlРакурс
Підозрюваного у вбивстві хірурга в центрі Києві, яке сталося 2 лютого, затримали сьогодні в аеропорту Одеси.
Він після скоєння злочину переховувався і планував залишити межі України, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Також у Києві під час спецоперації, в якій були задіяні бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД, був затриманий його спільник.
Зараз із затриманими проводять першочергові слідчі дії, — зазначають у столичній поліції.
Зазначається, що затримані не є громадянами України. Вони кілька місяців тому прибули до нашої держави. На думку правоохоронців, єдиною метою їх перебування в Україні могло бути саме вчинення цього вбивства.
2 лютого у дворі будинку на вулиці Саксаганського в Києві було вбито пластичного хірурга Андрія Сотника. Убивця здійснив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.
Нагадаємо, момент убивства був зафіксований камерами відеоспостереження. Хірург в той момент, ймовірно, прямував до будинку, де винаймав квартиру.
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