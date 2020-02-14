Вбивство сталося 2 лютого, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n133719-ubyvstvo-hirurga-v-centri-kyieva-zatrymano-pidozruvanogo-video.html

Ракурс

Підозрюваного у вбивстві хірурга в центрі Києві, яке сталося 2 лютого, затримали сьогодні в аеропорту Одеси.

Він після скоєння злочину переховувався і планував залишити межі України, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Також у Києві під час спецоперації, в якій були задіяні бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД, був затриманий його спільник.

Зараз із затриманими проводять першочергові слідчі дії, — зазначають у столичній поліції.

Зазначається, що затримані не є громадянами України. Вони кілька місяців тому прибули до нашої держави. На думку правоохоронців, єдиною метою їх перебування в Україні могло бути саме вчинення цього вбивства.

2 лютого у дворі будинку на вулиці Саксаганського в Києві було вбито пластичного хірурга Андрія Сотника. Убивця здійснив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Нагадаємо, момент убивства був зафіксований камерами відеоспостереження. Хірург в той момент, ймовірно, прямував до будинку, де винаймав квартиру.