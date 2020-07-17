Убийство следователя СБУ. Фото: pixabay

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Следователя Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Закладного убили в Киеве в ночь на 15 июля. Мужчину нашли мертвым на улице Иорданской. Он занимался расследованием дел о госизмене и на следующий день должен был выйти на пенсию.

Столичная прокуратура уже задержала двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались мужчины, которые уже ранее привлекались к уголовной ответственности. В частности, один из них является обвиняемым в уголовном производстве по факту кражи, которое находится на рассмотрении в суде, а второй был ранее судим за умышленное тяжкое телесное повреждение. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, двое мужчин напали на следователя СБУ около 23.30 14 июля с целью ограбления. Один из них ударил Закладного по голове, после чего подозреваемые украли мобильный телефон, банковскую карточку, а также сумку с документами.

При проведении обыска в помещениях подозреваемых правоохранители нашли банковскую карточку потерпевшего, его документы и сумку. Также установлено лицо, которому они продали мобильные телефоны погибшего. Кроме того, в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

Мужчинам объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — нанесение тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.