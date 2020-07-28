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Ракурс
Мер Києва Віталій Кличко. Фото:

Кличко пригрозив «накостиляти» нерадивим (ФОТО)

28 лип 2020, 13:40
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Віталій Кличко, мер Києва, прийшов на чергове засідання Київради з милицями та зі спеціальним фіксатором на нозі через стару спортивну травму.

Озброївшись милицями, мер пообіцяв «накостиляти» нерадивим. Про це повідомляє BBC Україна.

На вихідних Віталій Кличко похизувався, що гуляв ввечері в центрі Києва й зустрів кількох хлопців, що розмальовували стіни. Одного із них мер упіймав та передав поліції, а інший зміг втекти. Кличко також пообіцяв, що втікача обов’язково знайдуть, оскільки він потрапив на відео.


Віталій Кличко на милицях. Фото: BBC Україна


Також свіжі рейтинги соціологів свідчать про беззаперечну перевагу Віталія Кличка на виборах у Києві — за нього готові проголосувати 43,7% виборців, які вже визначилися, за кого з кандидатів голосуватимуть. На другій позиції розташувався засновник клініки Eurolab Андрій Пальчевський, а третє місце посідає заступник міністра охорони здоров’я й головний санлікар України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер столиці Віталій Кличко пообіцяв нові масштабні роботи в Києві. Він розповів, що під час оновлення Хрещатик відремонтують, а «хрущовки» знесуть. Ці роботи заплановані на наступний рік.


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