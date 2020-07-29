В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Banker.az

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у еще 1 тыс. 22 человек, из них 59 детей и 74 медработника. 230 человек госпитализировали.

В то же время выздоровели за сутки 650 больных. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Летальных случаев среди больных COVID-19 за сутки зафиксировали 21. Болеют в настоящее время 28,5 тыс. человек. Количество лиц с подозрениями на инфицирование коронавирусом за сутки возросло на 11,4 тыс. человек.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали во Львовской (149 больных) и Ивано-Франковской (118 больных) областях, а также в Киеве (132 человека).

Всего за все время эпидемии COVID-19 в Украине были зафиксированы почти 67,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 1 тыс. 650 инфицированных.

Степанов отметил, что такие темпы заболеваемости за сутки являются «достаточно высокими».

Тысяча людей — это очень много, — подчеркнул министр.

Напомним, коронавирус обнаружили у депутата из фракции «Слуга народа» Даниила Гетманцева. Он возглавляет финансовый комитет парламента.