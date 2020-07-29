Причину падіння рейтингів пояснили у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n141764-prychynu-padinnya-reytyngiv-poyasnyly-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

Причину падіння рейтингів «Слуги народу» назвав глава виборчого штабу політичної сили Володимира Зеленського, нардеп Олександр Корнієнко.

Відпали ті, хто чекає швидких результатів. Пам’ятаю, що 20% казали, що один рік готові чекати, там 25−30% - від двох до трьох років, ну і віддані прихильники: чекаємо, скільки треба, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Українській правді».

На думку нардепа, спочатку відпадає перша частина прихильників «Слуги народу», а потім друга.

Все-таки, коли робиш реформи, трохи люди «відвалюються», тому що реформи подобаються не всім, — резюмував Корнієнко.



Нагадаємо, цьогоріч 25 жовтня партія «Слуга народу» випробує свої сили на місцевих виборах. Під час парламентських перегонів 2019 року партія Зеленського встановила рекорд — набрала 43,16%, не враховуючи мажоритарників, що дозволило їй самостійно сформувати монобільшість.

За півтора року партію президента, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, підтримує лише 27,7% виборців. Окрім цього, за своєю специфікою місцеві вибори суттєво відрізняються від виборів до Верховної Ради.