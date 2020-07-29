МВС вказало траси, де встановить камери TruCAM. Фото: Цензор.нет

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Дороги в Україні тепер будуть під наглядом нових лазерних приладів для вимірювання швидкості TruCAM починаючи із 19 вересня.

Камери встановлять на ділянках автодоріг із підвищеним рівнем аварійності. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.





За його словами, зараз на дорогах використовують майже 100 таких приладів. Про роботу камер сповіщають спеціальні дорожні знаки.











Крім того, у місцях фіксації порушень має розташовуватися службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.







За його інформацією, починаючи із жовтня 2018 року, коли запровадили пристрої TruCAM, патрульні винесли понад 302 тис. адміністративних постанов за перевищення швидкості.









TruCam — прилад для вимірювання швидкості лазерним променем на відстані до 1 тис. 200 метрів, швидкість його роботи — 3 фотокадри за секунду. Завдяки GPS камера може точно фіксувати координати. Ці портативні пристрої вимірювання швидкості запрацювали в тестовому режимі в жовтні минулого року на дорогах міжнародного та державного значення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в Україні з 1 липня 2020 року фіксує не лише перевищення швидкості, а і проїзд перехресть на червоне світло та їзду смугою для громадського транспорту.